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Marmara'da sıcaklık artıyor
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.
Hava Durumu 07.10.2019, 09:05 07.10.2019, 09:33
İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu ile zamanla genelinde sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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