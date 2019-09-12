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Marmara'da yağışlı hava

- İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak bekleniyor

Hava Durumu 12.09.2019, 09:55 12.09.2019, 10:29
Marmara'da yağışlı hava
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İSTANBUL (AA) - İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üstünde seyredecek.

Bölgenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu hava, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak öngörülüyor.

Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

#istanbul #Kocaeli #marmara #sağanak
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