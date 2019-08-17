Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu - 18 Ağustos İstanbul Hava Durumu Ne Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan serin ve yağışlı hava İstanbul’da bugün etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafk durma noktasına gelirken vapur ve tramvay seferleri de iptal edildi. Ayrıca, Emnönü ve Aksaray’da etkili olan yağış nedeniyle yollar ve alt geçitler sel sularıyla doldu, tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı. Yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle birçok işyerinde maddi hasar medyana geldi.

Peki, 18 Ağustos Pazar günü İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18 Ağustos İstanbul hava durumu raporu şöyle…

İSTANBUL’DA 18 AĞUSTOS GÜNÜ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Son radar verleri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeler başta olmak üzere il genelnde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana geleblecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetl rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmeye başlayan yağışların 18 Ağustos Pazar günü İstanbul hava durumu sabah saat 06.00’ya kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ancak sabah saat 06.00’da itibaren yağışlı havanın yerin parçalı bulutlu havaya bırakması tahmin edliyor.

Sıcaklıkların ise 22 /28 derece arasında seyretmesi ön görülüyor.