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Meteoroloji'den Kritik İstanbul Uyarısı: Saat Verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ile ilgili kritik bir uyarı yaptı ve saat verdi. İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor... Yağışın ise öğle saatleri itibarıyla başlayacağı ifade edildi.

Hava Durumu 20.09.2019, 09:22 Billdrt
Meteoroloji'den Kritik İstanbul Uyarısı: Saat Verildi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu açıklaması yaparak halka uyarılarda bulundu. Resmi sitesi üzerinden İstanbul ile ilgili hava durumu beklentisini yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün saat 12.00'dan sonra İstanbul'da gece yarısına kadar yağış meydana geleceğini ifade etti.

Vatandaşların yağışlı havaya karşı dikkatli olmasını; ani su baskını, sel ve yağmur sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tedbir almasını söylediler.

Sıcaklıklar 18 Dereceye Kadar Geriliyor

İstanbul, günü 20 derecelik hava sıcaklığıyla birlikte açacak. Öğlene kadar sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Ardından ise sıcaklık düşmeye başlayacak. Saat 15.00 - 18.00 arası 20 derece, 18.00 - 21.00 arası 19 derece, 21.00 - 00.00 arası ise 18 derece sıcaklık görülecek.

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