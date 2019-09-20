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Meteoroloji'den Kritik İstanbul Uyarısı: Saat Verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ile ilgili kritik bir uyarı yaptı ve saat verdi. İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor... Yağışın ise öğle saatleri itibarıyla başlayacağı ifade edildi.
Hava Durumu 20.09.2019, 09:22 Billdrt
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu açıklaması yaparak halka uyarılarda bulundu. Resmi sitesi üzerinden İstanbul ile ilgili hava durumu beklentisini yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün saat 12.00'dan sonra İstanbul'da gece yarısına kadar yağış meydana geleceğini ifade etti.
Vatandaşların yağışlı havaya karşı dikkatli olmasını; ani su baskını, sel ve yağmur sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tedbir almasını söylediler.
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|5
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|5
|5
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|5
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|5
|4
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|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
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|8
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|7
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|4
|7
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|7
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|4
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|4
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|4
|4
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