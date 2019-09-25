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Meteoroloji'den Önemli Uyarı: İstanbul ve Beraberinde 20 Şehir...
Türkiye'nin batı ve iç kesimleri sağanak yağışın etkisi altına girmiş durumda. Sıcaklıkların bu kapsamda 3-6 derece arasında düşüş yaşaması bekleniyor. Yağışların ise İstanbul başta olmak üzere 20 şehirde yaşanabileceği de bildirildi.
Hava Durumu 25.09.2019, 10:36 Billdrt
İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği, sabah saatlerinde de hafif sağanak yağışlı olacağı ifade ediliyor. Kocaeli'de de hafif sağanak yağışlı hava etkisini gösteriyor. Afyon başta olmak üzere Denizli, İzmir, Muğla, Antalya ve Isparta'da aralıklı sağanak ve yer yer gök görültülü sağanak yağış meydana geleceği belirtildi.
- Eskişehir
- Kayseri
- Konya
- Bolu
- Kastamonu
- Sinop
- Zonguldak
- Rize
- Samsun
- Tokat
- Trabzon
Çok Kuvvetli
Yağışların Muğla ve Antalya çevreleriyle bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney bölgelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması planlanıyor.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
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