Meteoroloji'den Önemli Uyarı: İstanbul ve Beraberinde 20 Şehir...

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği, sabah saatlerinde de hafif sağanak yağışlı olacağı ifade ediliyor. Kocaeli'de de hafif sağanak yağışlı hava etkisini gösteriyor. Afyon başta olmak üzere Denizli, İzmir, Muğla, Antalya ve Isparta'da aralıklı sağanak ve yer yer gök görültülü sağanak yağış meydana geleceği belirtildi.

Eskişehir

Kayseri

Konya

Bolu

Kastamonu

Sinop

Zonguldak

Rize

Samsun

Tokat

Trabzon

Çok Kuvvetli

Yağışın etki göstereceği diğer şehirler ise şu şekilde sıralanıyor:

Yağışların Muğla ve Antalya çevreleriyle bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney bölgelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması planlanıyor.