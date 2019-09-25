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Meteoroloji'den Önemli Uyarı: İstanbul ve Beraberinde 20 Şehir...

Türkiye'nin batı ve iç kesimleri sağanak yağışın etkisi altına girmiş durumda. Sıcaklıkların bu kapsamda 3-6 derece arasında düşüş yaşaması bekleniyor. Yağışların ise İstanbul başta olmak üzere 20 şehirde yaşanabileceği de bildirildi.

Hava Durumu 25.09.2019, 10:36 Billdrt
Meteoroloji'den Önemli Uyarı: İstanbul ve Beraberinde 20 Şehir...

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği, sabah saatlerinde de hafif sağanak yağışlı olacağı ifade ediliyor. Kocaeli'de de hafif sağanak yağışlı hava etkisini gösteriyor. Afyon başta olmak üzere Denizli, İzmir, Muğla, Antalya ve Isparta'da aralıklı sağanak ve yer yer gök görültülü sağanak yağış meydana geleceği belirtildi.

Yağışın etki göstereceği diğer şehirler ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Eskişehir
  • Kayseri
  • Konya
  • Bolu
  • Kastamonu
  • Sinop
  • Zonguldak
  • Rize
  • Samsun
  • Tokat
  • Trabzon

Çok Kuvvetli 

Yağışların Muğla ve Antalya çevreleriyle bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney bölgelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması planlanıyor. 

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