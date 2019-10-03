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Meteoroloji Saat Verdi: Bu Şehirlere Yaşayanlar Dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve bazı yerlerde çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç bölümleriyle birlikte Doğu Anadolu bölgesinin kuzey bölgelerinde gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etki gösterecek.
Hava Durumu 03.10.2019, 09:30 03.10.2019, 09:43 Billdrt
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ifade edildi. Fakat birkaç şehir için saat verilerek uyarıda bulunuldu.
Rüzgarın Marmara bölgesinin batı kıyıları ile Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusunda güney ve güneybatı kıyılarından kuvvetli bir şekilde eseceği bildirildi. Rüzgar hızının 60 km/h'a kadar ulaşması bekleniyor. Bu sebepten dolayı ulaşımda aksamalar gibi birçok olumsuzluk yaşanabilir. Dikkatli olunması gerekiyor.
21°
az bulutlu
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Namaz Vakti 03 Ekim 2019
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|Öğle
|12:43
|İkindi
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|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2