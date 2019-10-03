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Meteoroloji Saat Verdi: Bu Şehirlere Yaşayanlar Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve bazı yerlerde çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç bölümleriyle birlikte Doğu Anadolu bölgesinin kuzey bölgelerinde gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etki gösterecek.

Hava Durumu 03.10.2019, 09:30 03.10.2019, 09:43 Billdrt
Meteoroloji Saat Verdi: Bu Şehirlere Yaşayanlar Dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ifade edildi. Fakat birkaç şehir için saat verilerek uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın Marmara bölgesinin batı kıyıları ile Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusunda güney ve güneybatı kıyılarından kuvvetli bir şekilde eseceği bildirildi. Rüzgar hızının 60 km/h'a kadar ulaşması bekleniyor. Bu sebepten dolayı ulaşımda aksamalar gibi birçok olumsuzluk yaşanabilir. Dikkatli olunması gerekiyor.

#hava durumu #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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