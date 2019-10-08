Meteoroloji Saat Verdi: Çok Kuvvetli Geliyor!

Mamara bölgesinin güney ve doğusuyla Muğla, Düzce, Zonguldak, ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel bazda kuvvetli olması tahmin edildiğinden dolayı olası sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi birçok olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da Sabah Başladı

Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde artacak. Bahsi geçen şehirler ve bölgeler haricinde kalan bölgelerde de yine mevsim normallerinde hava seyri gerçekleşecek. Rüzgar genel olarak güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, Marmara Bölgesi'nde kuzey doğu yönünden 60 km/h'a kadar ulaşan kuvvette eseceği bildiriliyor.

Yağmura oldukça hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çok zor anlar yaşadı. Toplu taşıma araçlarının durak noktalarında sabahın ilk saatleriyle yağış dolayısıyla büyük yoğunluk meydana geldi. Sağanak yağışın gün içinde devam etmesi tahminler arasında yer alıyor.