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Meteoroloji Saat Verdi: Çok Kuvvetli Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre Marmara bölgesi başta olmak üzere Ege, Akdeniz'in batı bölümleri, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı ve Orta Karadeniz iel Doğu Karadeniz'in kıyı bölümlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu 08.10.2019, 08:57 08.10.2019, 09:21 Billdrt
Meteoroloji Saat Verdi: Çok Kuvvetli Geliyor!

Mamara bölgesinin güney ve doğusuyla Muğla, Düzce, Zonguldak, ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel bazda kuvvetli olması tahmin edildiğinden dolayı olası sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi birçok olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde artacak. Bahsi geçen şehirler ve bölgeler haricinde kalan bölgelerde de yine mevsim normallerinde hava seyri gerçekleşecek. Rüzgar genel olarak güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, Marmara Bölgesi'nde kuzey doğu yönünden 60 km/h'a kadar ulaşan kuvvette eseceği bildiriliyor.

İstanbul'da Sabah Başladı

Yağmura oldukça hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çok zor anlar yaşadı. Toplu taşıma araçlarının durak noktalarında sabahın ilk saatleriyle yağış dolayısıyla büyük yoğunluk meydana geldi. Sağanak yağışın gün içinde devam etmesi tahminler arasında yer alıyor. 

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