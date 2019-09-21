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Meteorolojiden Bu İllere Uyarı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu şehirleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Hava Durumu 21.09.2019, 11:39 21.09.2019, 11:41 Billdrt
Meteorolojiden Bu İllere Uyarı!

Yapılan son değerlendirmeler neticesinde, Cumartesi günü rüzgarın güneyli yönlerden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 70 KM'ye kadar ulaşan hızla esmesi bekleniyor.

Bu rüzgar ve yağış sebebiyle ulaşımda bir takım problemler, ağaç devrilmesi, çatı devrilmesi gibi çok sayıda olumsuzluk yaşanabilir. Vatandaşların bu ve bunun gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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