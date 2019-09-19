Meteorolojiden Çok Önemli Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklama kapsamında, yurt genelinde az bulutlu ve açık, gece saatleri itibarıyla da kuzey kesimlerin böge bölge parça bulutlu olacağı, bugün öğle saatleri itibarıyla da Samsun başta olmak üzere Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel bazda olmak üzere sağanak yağış meydana geleceği ifade ediliyor.

Yaşanacak yağıştan dolayı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.