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Meteorolojiden Çok Önemli Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 şehir için sağanak uyarısında bulundu. Samsun başta olmak üzere Giresun, Ordu ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde bugün öğle saatleri itibarıyla sağanak yağış etki gösterecek.

Hava Durumu 19.09.2019, 09:35 Billdrt
Meteorolojiden Çok Önemli Uyarı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklama kapsamında, yurt genelinde az bulutlu ve açık, gece saatleri itibarıyla da kuzey kesimlerin böge bölge parça bulutlu olacağı, bugün öğle saatleri itibarıyla da Samsun başta olmak üzere Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel bazda olmak üzere sağanak yağış meydana geleceği ifade ediliyor.

Yaşanacak yağıştan dolayı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. 

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