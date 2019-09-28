Meteorolojiden Kırmızı Alarm: Bu Uyarıyı Dikkate Alın, Plan Yapmayın!

Ülkenin kuzey ve doğum kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı ve orta karadeniz kıyıları ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey bölümleri başta olmak üzere; Sakarya, Karabük ve Tokat civarıyla birlikte Van'ın kuzey bölümlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Diğer şehirlerde ise havanın mevsim normallerinde olacağı, az bulutlu ya da açık geçeceği tahmin ediliyor.

20 Şehir İçin Önemli Uyarı

Meteoroloji taraıfndan paylaşılan veirlerde 20 şehirde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış meydana gelmesi bekleniyor. Söz konusu yağışların Giresun ve Trabzon çevreleriyle birlikte Artvin'in iç bölümlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yerel olmak üzere çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Belitilen bölgelerde rüzgar hızının saatte 70 km'ye kadar çıkabileceği de ifade edildi.