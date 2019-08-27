Meteorolojiden Kritik Uyarı! 2 Şehir İçin Saat Verdi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların bilgilendirilmesi için yayınlanan duyuruya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde bugün akşam saatlerinden başlamak suretiyle gece yarısına kadar yerel olarak oldukça kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edildi.

Vatandaşların, yağışın beraberinde gelecek olan kuvvetli rüzgar, olması muhtemel ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmasını söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara da dikkat etmelerini belirtti.