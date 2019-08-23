Meteorolojiden Kritik Uyarı: 5 Şehirde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimleri başta olmak üzere Trabzon'un da doğu bölgelerinde yer yer çok kuvvetli veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bunun yanı sıra, Ordu Valiliği tarafından yapılan uyarıda ise, bazı ilçelerde metrekareye 100 kilograma yakın yağış düşebileceği söylendi. Vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmaması gerektiği belirtildi.

Oldukça Dikkatli ve Tedbirli Olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı bölümleriyle birlikte Trabzon'un doğu bölgelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ya da gök görültülü sağanak öngörülüyor.

Yaşanması muhtemel olan ani sel ve su baskınlarına; yıldırım tehlikelerine ve kuvvetli rüzgara karşı oldukça dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Aksi takdirde telafi edilmesi güç mağduriyetler yaşanabilir.

Valilikten de Uyarı Geldi

Ordu Valiliği de uyarıda bulundu. Bazı ilçelere yaklaşık 100 kilograma kadar yağış düşebileceği ifade edildi. Vatandaşlara duyrulan açıklamada, Ordu genelinde devam etmekte olan gök görültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerine kadar aralıksız bir şekilde hızlanarak devam edebileceği ifade edildi.ç

Yapılan açıklamada yağışların, altınordu ilçesinin batı bölümü, Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce ve Çaybaşı bölgelerinde gösterdiği etkiyi daha çok artırarak, çok kuvvetli bir şekilde gerçekleşmesi tahminler arasında yer alıyor.

Ordu Valiliği yine vatandaşları ani su baskını, sel, kuvvetli yağış, rüzgar ve doluya karşı uyardı ve dikkatli olunmasını istedi.