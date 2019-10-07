Meteorolojiden Kritik Uyarı: Bugün Akşam Saatlerinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika uyarısı yapıldı. Bugün akşam saatleri itibarıyla Marmara bölgesinin kuzeydoğu bölümlerinde meydana gelecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde de etkisini hızlı bir şekilde artıracağı; İstanbul başta olmak üzere Kocaeli ve Yalova çevreleriyle birlikte Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı ifade edildi.

Vatandaşların kuvvetli rüzgar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.