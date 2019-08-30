Meteorolojiden Kritik Uyarı!

Doğu Karadeniz bölgesinde başlayacak sağanak bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak ve yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda meydana gelecek aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı kesinlikle dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Marmara ve Ege bölgesinde de hava parçalı bulutlu olacak. Marmara'nın orta ve doğu kesimlerinde ise sıcaklık birkaç derece düşüş gösterecek.