Meteorolojiden Kritik Uyarı! İşte o şehirler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamalara göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek.

Kütahya ve Denizli çevreleriyle Ankara'nın kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Denizli çevreleri, Antalya'nın batı bölümünde yer alan iç kesimler, Akdeniz'de Toroslar güzergahı ve bunun yanı sıra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç merkez bölümlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında yer alıyor. Aynı zamanda esecek olan rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde etkisini fazlaca göstereceğini, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden geleceği bildiriliyor.

Hava sıcaklığında çok şaşırtan bir değişim yaşanmayacağı, mevsim normallerinde ilerleme kaydedileceği ifade ediliyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden oldukça kuvvetli bir şekilde esecek olduğu bildiriliyor.