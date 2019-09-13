Son Dakika
Ankara’da 32. Ahilik Haftası törenle kutlanacak
Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
Davutoğlu AK Parti'den istifa etti
Çankayalı muhtarlar Safranbolu'yu gezdi
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yıldönümü için seferberlik
Sanayide ara eleman sıkıntısı had safhada!
Afrin’de patlama: 2 ölü
Mac ve iOS kullanıcılarına yönelik kimlik avı saldırıları 1,6 milyona ulaştı
Kanserde risk faktörlerine dikkat edin!
Gram altın 274 lira seviyelerinde

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - İç Anadolu'nun güneydoğusuyla Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Hava Durumu 13.09.2019, 13:12 13.09.2019, 13:21
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
banner63

ANKARA (AA) - İç Anadolu'nun güneydoğusuyla Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Konya, Karaman, Aksaray, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun güneydoğusuyla Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar görülmesi bekleniyor.

#kuvvetli yağış #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@