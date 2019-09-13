Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
ANKARA (AA) - İç Anadolu'nun güneydoğusuyla Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
ANKARA (AA) - İç Anadolu'nun güneydoğusuyla Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Konya, Karaman, Aksaray, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Yağışların, İç Anadolu'nun güneydoğusuyla Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar görülmesi bekleniyor.
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