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Meteorolojiden Önemli Uyarı: Saat Verildi!

Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul, Kocaeli ile Sakarya'nın kuzey kıyılarına ikamet eden bireylere Meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Hava Durumu 10.10.2019, 14:47 Billdrt
Meteorolojiden Önemli Uyarı: Saat Verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin özellikle kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra Batı Karadeniz kıyıları başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey bölgelerinde sağanak yağış meydana geleceği ifade edildi. Diğer yerlerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç bölümlerinde yer yer pus ve sis etkisini gösterecek. Denizlerde fırtına yaşanması gibi bir durum beklenmiyor. 

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