Meteorolojiden Önemli Uyarı: Saat Verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin özellikle kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra Batı Karadeniz kıyıları başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey bölgelerinde sağanak yağış meydana geleceği ifade edildi. Diğer yerlerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç bölümlerinde yer yer pus ve sis etkisini gösterecek. Denizlerde fırtına yaşanması gibi bir durum beklenmiyor.