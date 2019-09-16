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Meteorolojiden sağanak uyarısı -- 16 Eylül 2019
ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı...
Hava Durumu 16.09.2019, 14:13 16.09.2019, 14:22
ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Doğu Karadeniz ile Elazığ, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
20°
parçalı bulutlu
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|8
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|5
|7
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|5
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|5
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|4
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|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
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|7
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|6
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|4
|5
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|5
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|5
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|17. Espanyol
|4
|4
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|20. Leganés
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|0
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