Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde hava parçalı bulutlu olacak.
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu kesimlerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
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