Flaş HaberElektriğe Ekim zammı!
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat
1 Ekim Meteoroloji Raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminler kapsamında yurt genelinde gün içerisinde yağmur ve fırtına beklenmiyor. Fakat yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde çok büyük sıcaklık düşmesi yaşanacağı ifade ediliyor.
Hava Durumu 01.10.2019, 09:05 01.10.2019, 09:22 Billdrt
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre Türkiye genelinde herhangi bir yağış meydana gelmesi beklenmiyor. Tüm bölgelerin genel olarka az bulutlu ya da açık, yer yer parçalı bulutlu olacağı tahminler arasında yer alıyor. Sıcaklıkların bugün artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ifade ediliyor.
Yağmur Uyarısı
Bugün herhangi bir olağanüstü durum olmasa da yayınlanan 5 günlük tahmin raporunda İstanbul ilk sırada olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak yağış etkisini gösterecek. Cuma ve Cumartesi günleri bu bölgelerde sıcaklıklar 6 derece birden düşecek ve yağış etkisini gösterecek.
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:38
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2