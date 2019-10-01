Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre Türkiye genelinde herhangi bir yağış meydana gelmesi beklenmiyor. Tüm bölgelerin genel olarka az bulutlu ya da açık, yer yer parçalı bulutlu olacağı tahminler arasında yer alıyor. Sıcaklıkların bugün artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

Yağmur Uyarısı

Bugün herhangi bir olağanüstü durum olmasa da yayınlanan 5 günlük tahmin raporunda İstanbul ilk sırada olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak yağış etkisini gösterecek. Cuma ve Cumartesi günleri bu bölgelerde sıcaklıklar 6 derece birden düşecek ve yağış etkisini gösterecek.