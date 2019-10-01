Son Dakika
Şampiyon Mamak Belediye, galibiyetle başladı
Türk Eğitim Vakfı'nda Safiye Ayla'ya vefa...
Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu
Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Kenyalı Beatrice Chepkoech altın aldı
“Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok“

Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat

1 Ekim Meteoroloji Raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminler kapsamında yurt genelinde gün içerisinde yağmur ve fırtına beklenmiyor. Fakat yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde çok büyük sıcaklık düşmesi yaşanacağı ifade ediliyor.

Hava Durumu 01.10.2019, 09:05 01.10.2019, 09:22 Billdrt
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat
banner63

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre Türkiye genelinde herhangi bir yağış meydana gelmesi beklenmiyor. Tüm bölgelerin genel olarka az bulutlu ya da açık, yer yer parçalı bulutlu olacağı tahminler arasında yer alıyor. Sıcaklıkların bugün artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

Yağmur Uyarısı

Bugün herhangi bir olağanüstü durum olmasa da yayınlanan 5 günlük tahmin raporunda İstanbul ilk sırada olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak yağış etkisini gösterecek. Cuma ve Cumartesi günleri bu bölgelerde sıcaklıklar 6 derece birden düşecek ve yağış etkisini gösterecek. 

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #hava durumu
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@