Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Yarın Dikkatli Olun
Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise kuvvetli sağanak yağışın etki göstermesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İstanbul'da sağanak yağışın etkisini göstereceğini ifade etti.
Hava Durumu 26.09.2019, 12:31 Billdrt
2 ila 5 Derece Yükselecek
İç ve batı kesimlerde sıcaklık 2 ila 5 derece arasında yükselecek. Yurt genelinde de sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahminler arasında yer alıyor.
İsimsiz 40 dakika önce
Ya sıcaklıklar böyle devam etsin normal hızla düşmesin sıcaklıklar 5 derece artmasını istiyorum
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