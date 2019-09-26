Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Yarın Dikkatli Olun

2 ila 5 Derece Yükselecek

Türkiye'nin kuzey bölümleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu karadeniz kıyı kesmiyle birlikte Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğu bölgelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi beklentiler arasında yer alıyor.

İç ve batı kesimlerde sıcaklık 2 ila 5 derece arasında yükselecek. Yurt genelinde de sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahminler arasında yer alıyor.