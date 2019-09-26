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Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Yarın Dikkatli Olun

Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise kuvvetli sağanak yağışın etki göstermesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İstanbul'da sağanak yağışın etkisini göstereceğini ifade etti.

Hava Durumu 26.09.2019, 12:31 Billdrt
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Yarın Dikkatli Olun
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Türkiye'nin kuzey bölümleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu karadeniz kıyı kesmiyle birlikte Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğu bölgelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi beklentiler arasında yer alıyor.

2 ila 5 Derece Yükselecek

İç ve batı kesimlerde sıcaklık 2 ila 5 derece arasında yükselecek. Yurt genelinde de sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahminler arasında yer alıyor. 

Yorumlar (1)
İsimsiz 40 dakika önce
Ya sıcaklıklar böyle devam etsin normal hızla düşmesin sıcaklıklar 5 derece artmasını istiyorum
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23°
parçalı az bulutlu
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