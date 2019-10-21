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Meteorolojiden Uyarı Geldi! Bu Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim 2019 tarihli hava durumu tahmin raporuna göre özellikle doğu bölgelerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etki gösterecek. Yağışların öğle saatlerinde Doğu Karadeniz, İç Anadolu bölgesinin Doğu bölümü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanacağı belirtildi.

Hava Durumu 21.10.2019, 09:19 Billdrt
Meteorolojiden Uyarı Geldi! Bu Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat...

Meteoroloji'nin yapmış olduğu son tahminlere göre, Türkiye'nin geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu bölgesinin güney ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle birlikte başta Kastamonu'nun kıyı kesimleriyle Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına gireceği ifade ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok daha etkin olacağı bu sebepten dolayı vatandaşların dikkatli olması gerektiği de belirtildi.

Bu gece ve yarın sabahtan itibaren Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinin iç bölümleriyle birlikte İç Anadolu bölgesinin Kuzeydoğu bölümünde sis ve pus yaşanacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar düşüyor. Bu kapsamda 3 derecelik düşüşler yaşanabilir. Diğer yerlerde kayda değer önemli bir değişim görünmüyor.

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