Meteorolojiden Uyarı Geldi: Dışarı Çıkacaklar Dikkat!

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı bölgeleri başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğu kesimleri, Artvin ve çevre şehirleriyle Kırklaerli'nin kıyı hattında sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkacakların sağanak yağmura karşı tedbirli olması noktasında uyarı yapıldı. Ayrıca yağışın şiddetinin zaman zaman artma olasılığı sebebiyle ani su baskınlarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında çok önemli bir değişiklik meydana gelmeyeceği ve mevsim normallerinde ilerleyeceği de tahmin edildi. Rüzgar ise genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.