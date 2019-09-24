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Meteorolojiden Uyarı Geldi: Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı yapıldı. Öğle saatlerine dikkat çekilerek yurdun batı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte o şehirler...

Hava Durumu 24.09.2019, 12:30 24.09.2019, 12:44 Billdrt
Meteorolojiden Uyarı Geldi: Yağmur Geliyor
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Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olmak üzere akşam saatleri itibarıyla Marmara başta olmak üzere Ege Bölgesi, Batı Akdeniz bölgesi ve Eskişehir ile Ankara'nın kuzeybatı bölümleri, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin edildi.

Yağışların akşam saatlerinin ardından gece sabaha kadar yaşanması bekleniyor. Bu kapsama giren şehirler ise Ege ve Manisa'nın doğu ilçeleri olarak belirtildi. 

Diğer bölge ve şehirlerde ise sıcaklıkların 2-4 derece artarak mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #yağmur #hava durumu #Meteoroloji
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