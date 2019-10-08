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Muğla'da sağanak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi.

Hava Durumu 08.10.2019, 10:35 08.10.2019, 11:08

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından, Bitez ve Konacık mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklarda mazgalların tıkanması sonucu su taşkınları yaşandı.

Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Su giderlerinin tıkanması sonucu trafiğe kapanan Bodrum-Turgutreis kara yolu çalışmaların ardından açıldı.

Yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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