Son Dakika
Erdoğan: "Ülkemizi bölgemizin ve dünyanın en önemli tasarım, üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmeye her zamankinden daha yakınız."
Erdoğan: "Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız."
Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Pazar Günü Hava Nasıl?
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hava durumu araştırmaları yoğunlaştırdı. Genel olarak sıcak havalar etkisini devam ettirirken, hafta sonuna yönelik planı olanlar veya plan oluşturmak isteyenler yağmura dair sorgulama yapıyor. Peki pazar günü hava nasıl olacak?
Hava Durumu 07.09.2019, 16:58 Billdrt
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama kapsamında, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. Bölge bölge çok bulutlu hava kendisini gösterirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Isparta Burdur, Konya, Karaman başta olmak üzere sırasıyla Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Yağış beklenen şehirlerde vatandaşların ani su baskınları, sel ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olması gerekiyor.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:14
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
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