Pazar Günü Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama kapsamında, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. Bölge bölge çok bulutlu hava kendisini gösterirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Isparta Burdur, Konya, Karaman başta olmak üzere sırasıyla Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz bölgesinin Toroslar kesiminde, Kahramanmaraş'ın batı kesiminde, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinde ve Hatay'ın kuzeybatı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etki gösterirken, diğer şehirlerde ise az bulutlu havanın etki göstereceği bildirildi.

Yağış beklenen şehirlerde vatandaşların ani su baskınları, sel ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olması gerekiyor.