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Sıcaklar geri geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haberi verdi, hava sıcaklığının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.
Hava Durumu 30.09.2019, 14:09 30.09.2019, 14:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haberi verdi, hava sıcaklığının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.
Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece arasında artış olacağı öngörülüyor.
Hafta boyunca güneş yüzünü göstermeyedevam edecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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