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Yurtta hava durumu - 01 Ekim 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;

Hava Durumu 01.10.2019, 09:02 01.10.2019, 09:18
Yurtta hava durumu - 01 Ekim 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #yurtta hava durumu #hava durumu
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