Yurtta hava durumu - 09 Ekim 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33

(İHA)