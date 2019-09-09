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Yurtta hava durumu - 09 Eylül 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle ;

Hava Durumu 09.09.2019, 09:19 09.09.2019, 13:37
Yurtta hava durumu - 09 Eylül 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle ;

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri ve İstanbul’un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu’nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu 34

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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