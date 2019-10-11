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Yurtta hava durumu - 11 Ekim 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava Durumu 11.10.2019, 08:47 11.10.2019, 09:06
Yurtta hava durumu - 11 Ekim 2019
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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