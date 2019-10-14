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Yurtta hava durumu 14 Ekim 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava Durumu 14.10.2019, 08:50 14.10.2019, 09:43
Yurtta hava durumu 14 Ekim 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu (Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.) 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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