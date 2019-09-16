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Yurtta hava durumu 16 Eylül 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle ;

Hava Durumu 16.09.2019, 09:20 16.09.2019, 11:15
Yurtta hava durumu 16 Eylül 2019
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle ;

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hava durumu #Meteoroloji
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18°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 04:58
Güneş 06:23
Öğle 12:49
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9. Konyaspor 4 6
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4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
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10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
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14. Burnley 5 5
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