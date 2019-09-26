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Yurtta hava durumu 24 Eylül 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;

Hava Durumu 24.09.2019, 08:47 24.09.2019, 08:50
Yurtta hava durumu 24 Eylül 2019
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa’nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

(İHA)

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