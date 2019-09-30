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Yurtta hava durumu - 30 Eylül 2019

Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu 30.09.2019, 09:05 30.09.2019, 09:26
Yurtta hava durumu - 30 Eylül 2019

Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #yurtta hava durumu #hava durumu
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