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Yurtta hava durumu - Ankara İstanbul İzmir Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa’nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu 20.08.2019, 08:41 20.08.2019, 10:02

Yurtta hava durumu - Ankara İstanbul İzmir Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa’nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yurtta hava durumu - Ankara İstanbul İzmir Hava Durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu 33

Yurtta hava durumu - Ankara İstanbul İzmir Hava Durumu

Yurtta hava durumu - Diğer illerimizde hava durumu

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Az bulutlu 34

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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