Yurtta hava durumu - Ankara İstanbul İzmir Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa’nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yurtta hava durumu - Ankara İstanbul İzmir Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa’nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Yurtta hava durumu - Ankara İstanbul İzmir Hava Durumu
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu 33
Yurtta hava durumu - Diğer illerimizde hava durumu
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Az bulutlu 34
Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
(İHA)
|İmsak
|04:25
|Güneş
|05:57
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|1
|3
|2. Malatyaspor
|1
|3
|3. Denizlispor
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Antalyaspor
|1
|3
|6. Çaykur Rizespor
|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|1
|8. Kasımpaşa
|1
|1
|9. Ankaragücü
|1
|1
|10. Konyaspor
|1
|1
|11. Fenerbahçe
|0
|0
|12. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Kayserispor
|1
|0
|16. Galatasaray
|1
|0
|17. Beşiktaş
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|0
|0
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Sheffield United
|2
|4
|8. Everton
|2
|4
|9. M. United
|1
|3
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Deportivo Alaves
|1
|3
|7. Osasuna
|1
|3
|8. Granada
|1
|1
|9. Villarreal
|1
|1
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Atlético Madrid
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0