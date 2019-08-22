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Yurtta hava durumu... Bugün yurt genelinde havalar nasıl olacak? 22 Ağustos 2019

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Samsun’un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava Durumu 22.08.2019, 08:59 22.08.2019, 09:34
Yurtta hava durumu... Bugün yurt genelinde havalar nasıl olacak? 22 Ağustos 2019
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Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Samsun’un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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