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Yurtta hava durumu... Bugün yurt genelinde havalar nasıl olacak? 23 Ağustos 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle ;

Hava Durumu 23.08.2019, 08:59 23.08.2019, 09:56
Yurtta hava durumu... Bugün yurt genelinde havalar nasıl olacak? 23 Ağustos 2019
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle ;

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda (Çarşamba, Terme ve Salıpazarı) kuvvetli olması bekleniyor. 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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