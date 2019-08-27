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Yurtta hava durumu... Bugün yurt genelinde havalar nasıl olacak? 27 Ağustos 2019

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu 27.08.2019, 09:08 27.08.2019, 10:07
Yurtta hava durumu... Bugün yurt genelinde havalar nasıl olacak? 27 Ağustos 2019
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Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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