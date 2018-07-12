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Havuza Girmeden Önce Bir Kere Daha Düşünün

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Dr. Buğra Buyrukçu

İshalden enfeksiyona sayısız hastalığın kaynağı olan havuzlara girerken iki kere düşünün.

Steril olmayan havuzlar tehlike saçmaktadır. Havuza girenlerin hijyen kurallarına uymaması sonucu klorlu da olsa mikropların, hastalıkların bulaşması engellenememektedir. Bu durum özellikle çocukların sağlığını tehdit etmekte; ishal, idrar yolu enfeksiyonu, kulak, burun, boğaz veya göz enfeksiyonu, cilt hastalıkları bu dönemde en sık görülen hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Havuz Suyu Yutulursa…

Havuza mutlaka duş alındıktan sonra girilmeli, havuzdan sonra da temiz su ve sabun ile banyo yapılmalıdır. Çocuklara, havuz suyunu yutmamaları gerektiği çok iyi anlatılmalıdır. Zira yutulan havuz suyu tifodan kolibasiliye, dizanterinden criprosporidyum ve shigellaye kadar sayısız mikrobun vücuda girmesine neden olabilir.   Yine çocuğın vücudunda kesik, sıyrık veya yara varsa, havuza sokulmamalıdır. Alınacak en temel tedbir ise temiz olduğundan şüphe ettiğiniz havuza kesinlikle girmemektir.

Bu Belirtiler Varsa Dikkat!

Sindirim sisteminde başlayan enfeksiyonlar sonucu genelde çocukta karın ağrısı, ishal, kusma ve hafif ateş görülür.  Bol sıvı tüketimi ve diyet ile hastalığa müdahele edilmeli, ilerlemesi durumunda ise hekie başvurulmalıdır. Yine havuz kaynaklı kulak ve göz enfeksiyonu ve mantar hastalıklarına karşı da mutlaka tıbbi destek alınmalıdır…

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