Hayvanat Bahçesinden Kaçan Kurt Görüntülendi ( Videolu )

Hayvanat Bahçesinden Kaçan Kurt Görüntülendi

Antalya'da 4 gün evvel akşam saatlerinde hayvanat bahçesindeki çitleri aşarak ormanlık alana kaçan kurt, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde üç ayrı noktada yurttaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Seyir halindeki mektep vasıtasından çekilen görüntülerde talebelerin kurdu ıslıkla çağırması dikkat çekti.

Hadise, 4 gün evvel 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Megakent Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde alana geldi. Edinilen bilgiye göre, değişik kurt ve köpeklerle kesintisiz tartışma eden bir kurt, bir müddet evvel başka bir kafese alındı. Kafesten çıkmayı muvaffak olan kurt, akşam saatlerine doğu çitlerini aşarak hayvanat bahçesinin hudutlarının dışına çıktı.

Ormanlık alana doğru ilerleyen kurdu bulmak için polis arama çalışması başlattı. Kurt, ormanlık alana kaçışının ardından kazara o bölgeden geçen bir baytar doktor tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 4 gündür bulunamayan kurt hali hazırda aranırken ikinci görüntü hayvanat bahçesine takribî 3 km uzaklıktaki Duacı köyünden geldi. Mektep servisiyle seyir halindeyken tarladaki kurdu gören talebeler hemen cep telefonlarına sarılıp ıslık çalarak ve muhtelif sesler çıkartarak kurdu yanlarına sürüklemeye çalıştı.

Çocukları gören kurt, korkarak vaka yerinden uzaklaştı. Aynı bölgede taşıtla seyir halindeyken bir anda kurdu karşısında gören yurttaşlar da afallamışa döndü. Hemen belediyeyi arayıp kaçan kurdun bütün karşısında olduğunu söyleyen yurttaşlar hayvanı bir vakit görüntüledikten sonra uzaklaştı. Yurttaşlar, kurtla karşılaştıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kurt ile alakalı Antalya'nın değişik bölgelerinden çok rakamda ihbar geldiği ancak yoğunluğun Döşemealtı bölgesinden olduğu bildirildi.

(Suat Metin -Mustafa Bürge/İHA)