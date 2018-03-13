HDP siyasetinde yasaklanan kavramlar!

Eyüphan Kaya

Hele şöyle bir Türkiye’nin partileşme sürecini gözden geçirin, nice nice ben benim diyen partiler bu gün esameleri dahi okunmuyor.

ANAP, Refah Partisi, DYP, DSP, SODEP… özellikle iktidarda yer alıp siyasi hayatımıza olumlu olumsuz katkı yapan birkaç isim verdim.

Bu halkta öyle bir izan var ki, işini yapmayan hangi parti olursa olsun onu meclisin dışına atıyor, devre dışı bırakıyor.

Şimdi sıra Halkların Demokrasi Partisi, HDP’ye geldi. HDP yönetici ve sempatizanlarının bir kısmı hala kendi başarısızlığına kılıf arıyorlar. Haberleri yok ki vatandaş aşağıda verilen, siyaset için olmazsa olmazlardan olan şu kavramları onlara yasaklamış.

Barış, Çözüm, Gel(Halk), Demokrasi, Kürt kavramları.

Niye diyeceksiniz çünkü bu kavramları kullanıp, pratikte tersini yaptıkları için halk üzerinde olumsuz bir etki bıraktılar.

Müsaadenizle kısaca izah edeyim;

*Barış kavramı siyaseten o kadar su-i istimal edildi ki, insan şu soruyu sormak durumunda kalıyor, bir dakika arkadaş barış derken sen neyi kast ediyorsunuz? Barış diyorsunuz, barışı engelleyen şu çukurların arkasında duruyorsunuz bu nasıl iş?

*Çözüm sürecinde süreci baltalamak için o kadar gereksiz söz ve icraatlarda bulundunuz ki, güvenirliğini kaybettiniz. Çözüm istiyoruz dediğiniz zaman; senin aklındaki çözüm nedir? bir izah etsen de ona göre katkımızı versek, yada karşısında dursak demek insanın aklına geliyor.

*Gel(Halk), kardeşim halk huzur ve mutluluk istiyor, kültürüyle barışık bir hayat istiyor, inancıyla birlikte yaşamak istiyor. Siz halktan ne istiyorsunuz. Sadece bazı kavramlarla milletin kafasını karıştırdınız. Kanton/Komün dediniz, Öz yönetim öz savunma gücü dediniz, hendek/barikat mücadelesinin arkasında durdunuz, halk ile tezat düşen bir siyaset yaptınız.

*Demokrasiye gelince onu da devre dışı bıraktınız. Bu halk Türküyle Kürdüyle size 80 vekil verdi, siz meclise gider gitmez kandile baktınız, halkın size verdiği yetkiyi silahın namlularına teslim ettiniz. Belediyelerdeki uygulamalarınızla halkı hayal kırıklığına uğrattınız.

*Kürt kavramını zinhar kullanmayın. 59 vekilinizden kaç tanesi Kürt? Türk olanlar da azılı sosyalist değil mi? Başkanlarınızın gözü dışarıda. Yerli, milli olmak size çok mu ağır geliyor. Kürtler ise kendi ülkesinde huzur içinde yaşamak istiyorlar. Bir az Kürtlük kokan Demokratik Bölgeler Partisi(DBP) vardı, onu da HDP’ye derc ettiniz. Sabıkanız kabarık haberiniz olsun

Hal böyle olunca artık bu kavramları kullanmak gibi bir lüksünüz kalmadı eğer kullanırsanız şu soru ve ikazlara da hazır olun.

Cevabını vermekte zorlanacağınız birinci soru şu; Hayrola bu defa niye oy istiyorsunuz?

Halk diyorsunuz, halkı küçük görüyorsunuz,

Şu barış kavramını da anlamsız haline getirdiniz ya,

Çözüm sürecini alabildiğince baltaladınız,

Kürt dediniz ve her fırsatta Kürde sıkıntı oluşturdunuz,

Artık eski siyasetiniz para etmiyor haberiniz olsun.

Eğer siyaset yapacaksanız, yeni bir yol yöntem ile sahaya çıkın, yoksa bu soru ve ikazlara cevap veremezsiniz bilmekte fayda var.

Allah hayreylesin, öyle ki bu duaya amin demek bile çoğunuza ağır geliyor, çünkü Allah ile barışık bir siyaset yapmıyorsunuz. İşin asıl tehlikesi burada.

Benden söylemesi.