HDP VE PKK İYİ NİYETİ SUİSTİMAL ETTİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Partilerin seçim çalışmaları esnasında HDP bazı partilerin ilgi odağı haline gelmişti. CHP, İYİ Parti ve SP bu partinin tabanını tırtıklamak için adeta birbirleriyle yarış haline girmişti. Her üç partinin lideri de tutuklu bulunan HDP’ eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkarak bir an önce salıverilmesini istemekteydiler. Hatta öyle ki CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ederek seçim sırasında destekte ulunmasını istemişti.

Seçim süreci esnasında HDP’nin nasıl hareket edeceği konusunda Kandil bir talimat göndermişti. PKK terör örgütünün her talimatı HDP için adeta bir emir niteliği taşımaktaydı.

PKK’nın siyasi ayağı olarak kabul edilen HDP’yi terör örgütünün baskısından kurtarıp, meclis de bağımsız hale getirmek için AK Parti iktidarı neler yapmadı ki. İyi niyetle yapılan bu girişimler her seçim esnasında eleştiri konusu olarak kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek amacı vardı; hem güvenlik güçlerimizin şehit olmasını önlemek, hem de PKK terör örgütünü bitirmekti.

Ülkemize karşı 40 yıldır düşmanlık eden PKK terör örgütünü bitirmek için AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabiriyle elini ve gövdesini taşın altına koyarak çözüm sürecini başlatması büyük bir risk altına girmeyi gerektiriyordu. İlk anda toplumda temayüz etmiş kimselerden oluşan Akil insanlar grubunu toplanarak çözüm sürecinin başlatılması iktidar için adeta bıçak sırtı gibiydi. Büyük ihtimalle kaybetmekte vardı, kazanmakta vardı. Bugüne gelindiğinde AK Parti iktidarı bu davayı kaybetmedi, aksine art niyetliler hariç milletin büyük çoğunluğu tarafından onaylanarak destek gördü.

Çözüm sürecini kamuoyunun gündemine getirmek gerçekten büyük cesaret işiydi. Millet hayrına olan her riskli projeyi başlatmakta cesaret ve kararlılık örneği sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Çözüm sürecinde de takdire şayan olarak bunu yaptı. İlk başta ana muhalefet partisi başta olmak üzere diğer partiler buna karşı çıktıkları için kabul ettirmek öyle pek kolay olmadı. AK Parti iktidarı azimle kararlılıkla dikenli patika yollardan ilerleyerek büyük fedakarlıklar da bulundu.

Kandilde bulunan teröristlerin başı ABD’nin de çözüm sürecine dahil edilmesini istedi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan ve yetkili olanlar bu teklifi kesinlikle reddettiler.

ABD Ortadoğu’da nasıl bir siyaset senaryosu uyguladığını şu 3 yıl esnasında hem gördük, hem de iki yüzlülüğünü tanıdık. Özellikle sınırlarımızın hemen yanı başında IŞİD’la, PKK/YPG terör örgütüyle içli-dışlı olması dost ve müttefikliğinin bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı.

Türkiye ABD’yi defalarca uyarmasına rağmen terör örgütlerine 5 TIR ve 2 kargo uçak dolusu silah yardımında bulunması onun riyakar bir müttefik olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Ortadoğu’da son yıllarda bir hiç uğruna öldürenlerinde ölenlerinde, ABD’nin bir oyunu olduğunu gördük. Üstelikte her iki örgütte İslam ümmetindendi.

Yıllardır PKK terör örgütünün ihanetine bir son vermek için şu an Mehmetçiğimiz büyük bir kararlılıkla Kandil’in kapısına dayanmış bulunuyor. Bazı partilerimize mensup liderler siyasi mülahazayla her ne kadar kandil’de kimse yok dese de bir ayda 300 teröristin öldürülmüş olması hiç de boş olmadığını gösteriyor.