HDP’LİLER AKILLARINI BAŞINA ALMALI

Mevlüt Mürsel Uzun

24 Temmuz seçimleri Türk demokrasisi açısından şüphesiz ki örnek bir seçim olmuştur. Seçime katılan bütün partiler görüşleri doğrultusunda birbirleriyle hem ittifak etmişler, hem de meydanlarda istediği gibi özgürce konuşabilmişlerdir. Bu konuda üzerinde en çok yorum yapılan ve bazı iddialara muhatap ola parti ise şüphesiz ki HDP olmuştur. Doğu ve güneydoğu da terör örgütü PKK terör örgütü üst kadrosu tarafından bu partiye oy verilmesi için Kandil’den emirler uçurulmuştur. Ayrıca bu partinin baraj altında kalmaması için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partisinin İzmir, Ankara, İstanbul gibi teşkilatlarına telkinde bulunarak oy vermeleri istenmiştir. HDP seçim öncesi kamuoyu araştırma şirketleri tarafından baraj altında kalacağı ifade edilirken CHP’nin desteği ile barajı geçmiş olmaları büyük bir avantaj olmuştur. Fakat ne yapılırsa yapılsın yine de eskisi gibi PKK terör örgütüne destek olmaktan geri durmuyorlar. Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden kırmızı bültenle aranan Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yaşar’ın öldürülmesi üzerine düzenlenen cenaze törenine HDP milletvekilleri Musa Farisoğlu ile Remziye Tosun’un katılarak PKK’ya deste verdiklerini göstermişlerdir. Bu iki milletvekilinin teröristin cenazesine katılmaları nedeniyle Diyarbakır Başsavcılığı bunlar haklarında soruşturma başlatılmıştır. HDP eş bşkanı Pervin Buldan bu bizim geleneğimizde var diyerek PKK’lının cenazesine katılan vekilleri savunmuştur.

HDP’lilerin en çok savundukları husus sözde özgürlüğü, demokrasiyi ve barışı savunuyor olmalarıdır. Gerçeğine bakarsanız bu söylenenler sözde var, fakat güneydoğudaki gelişmelere bakacak olursak icraatta yoktur. Bu tezata bir yorum getiren Ülkücü camianın saygı duyduğu MHP’li eski bakan Sadi Somuncu katıldığı bir televizyon programında çok güzel ifade etmiştir. Sadi Somuncu HDP’nin demokrasi ve barış konusunda sergilediği duruş kesinlikle inandırıcı gelmemektedir; “Onlar tetiği çekerken bile demokrasiden ve barıştan bahsediyorlar” derken bir gerçeğin altını çizmiş oluyordu. Sadi Somuncu HDP’nin Türk milletine ve devletine karşı sadakat içinde olduğunu göstermesi için Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinin yer aldığı 1923’ü harfiyen kabul ettiklerine dair kamuoyu önünde açıklamaları gerektiğini ifade etti.

Güneydoğu’da muhalefetsiz bir parti gücü oluşturmaya çalışan HDP şu bir gerçek ki, esas düşüncelerinin temelinde sadece bu bölgede değil sınırlarımızın ötesinde de bir güç oluşturma çabası içinde olduklarını görüyoruz. Bu konudaki art niyetlerini Kandille olan irtibatlarından ve Kobani olaylarındaki tutum ve davranışlarından anlıyoruz. Sadece niyetler bununla kalsa iyi birde sonradan ortaya çıkan sınırlarımızın hemen yanı başında ki Suriye topraklarında ki gelişmelerde de YPG/PKK’ya arka çıkmalarında görüyoruz.

Türkiye’yi son derece rahatsız eden Suriye topraklarında ki YPG/PKK’nın birlik oluşturarak ABD’nin de desteğiyle bir Kürt bölgesi oluşturmaya kalkışmaları affedilir gibi değildir. Şu bir gerçek ki sınırlarımızın hemen yanı başında bütün bu oldu bitleri organize eden örgütlerin başında bizzat CIA ve MOSSAD gelmektedir.

Irak ve Suriye’yi IŞİD’in cirit attığı bir bölge haline getiren de bizzat ABD’dedir. Sınırlarımızın hemen yanı başında sergilenen senaryonun baş oyuncusu ABD’dir. Münbiç’in YPG/PKK’dan temizlenerek Türkiye’ye teslim edilmesi için varılan ikili anlaşmaya ABD’nin ne derece uyduğu ortadadır. Münbiç’te devriye gezmesine devam eden güvenlik güçlerimiz şehrin bir an önce teslim edilmesini sabırla beklemektedir. Türkiye ısrarla üzerinde durmasına rağmen ABD ayak sürüyerek ipe un sererek geciktirmeye çalışmaktadır. Türkiye dediğini yapan ve düşmanına hak ettiği dersi veren bir ülkedir. Büyük Türk Milleti’nin sabrını denemek isteyenler gözlerini açıp Fırat kalkanı ile Zeytin dalı harekatında olanları görmeye çalışsın. Şu günlerde de güvenlik güçlerimizin Kandil’i berhava ederken top seslerini duymaları için kulak vermeye davet ediyorum…