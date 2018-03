HEPİMİZ YAŞ ALIYORUZ…

Mutlu Mete Kaçar

Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız ve dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaşlılara, Sevgi ve Saygıyı dile getirmek için, 1982 yılında WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) tarafından 18-24 Mart tarihleri arası “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak ilan edilmiştir. Allah'ın yeterince uzun ömür bahşettiği her insan doğar, büyür ve yaşlanır Hepimiz Dünya’ya gözlerimizi açınca hayatta bizlerin neleri beklediğini bilemeyiz. Elbette her bebek anne babasının ailesinin göz bebeği olarak büyür, gelişir toplum içerisinde birer birey oluruz. İlk adımlarımız, ilk oyunlarımız, ilk Okulumuz, öğrencilik yıllarımız, gençliğimiz, evlilik hayatımız, iş hayatımız, Çocukların dünyaya gelmesi, onların geleceği, Okul hayatı, mürüvveti derken yıllar akıp gidiyor. Bir vakitler koşup oynayan, ip atlayan kişiler artık yavaş yavaş yaşlanarak hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Bir bakıyorsun ki belin bükülmüş kamburun çıkmış, yıllar kuş olup uçup gitmiş karşıdan karşıya geçebilmek için artık bir başkasına ihtiyaç duyuyorsun.

İşte burada her insan için değişik mana ve önem ifade eden ileri yaş ya da yaşlanma ortaya çıkıyor. Yaşlanma hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü değer ve ananelerimizi, yarınlarımıza gençliğimize taşımamızı saylayan en değerli varlıklarımızdır. Elbet bizler de yaşlanacağız hepimiz için saatler ilerliyor dolayısıyla bizlerinde yaşlanacağını unutmadan yaşlılarımıza sahip çıkmalı onları hayata bağlayacak toplumla bütünleşmelerini sağlayacak aktiviteler yaptırarak onların hayata dört elle tutunmalarını sağlamalıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK yaşlılarımız için demiştir ki “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; O milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. Ne kadar güzel bir ifade zaman geçtikçe ihtiyarlayacak ve ecel geldiğinde de Allah'ın huzuruna kavuşmuş olacağız.