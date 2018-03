Hepsi birbirinden sevimli çocuklarımız…

Güldane Kaya

21 Mart günü birçok önemli şey oluyor dünyada.

Bunlardan biri de 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak geçmesi. Downsendromu hakkında bilinçlenmemiz ve insanları bilinçlendirmemiz gerekiyorDown sendromu, vücutta fazladan bir kromozom bulunmasıyla ortaya çıkan hastalık değil, genetik bir durum. Son derece sevimli dost canlısı, Sanatçı ruhu taşıyan ritim tutma kabiliyeti fazla olan azıcık inatçı, dünyası sevgi olan genetik yapısı bizlerden biraz farklı olan güzel çocuklar.

Birleşmiş Milletler 21 Mart’ı “Dünya Down Sendromu Günü” olarak tanıyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü , bu genetik farklılığının daha da tanınmasına yardımcı olmak için çeşitli kampanyalar etkinlikler düzenleniyor. Farkındalığın '21 Mart' tarihinde olmasının nedeni ise yine kendileri kadar özel 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Dünya genelinde 6 milyon, Türkiye'de ise rakamların kesin olmaması nedeniyle 100 bin civarı insanın bu genetik farklılığı taşıdığı tahmin ediliyor. İşte Down Sendromu ile ilgili merak edilenler. Kesinlikle bir hastalık değildir. Korkulacak , bulaşacak bir yönü yoktur. Bilinçli olmalıyız onların bizlere çok ihtiyacı var onlara sabır ve sevgi ile yaklaşmamız gerekmektedir.

Down Sendromu genetik bir farklılık olup bir hastalık değildir.

Her 800 doğumda bir görülen genetik bir yapıdır.Belli bir sebebi olmamasıyla birlikte Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Tüm dünyada 6 milyonun üzerinde Down Sendromlu birey yaşamaktadır Türkiye’de tam bir veri yok ama yaklaşık 100.000 DS’lu kişi olduğu tahmin ediliyor. Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur. Bu sıra dışı insanlar için önlerindeki en büyük engel, zihinsel olarak akranlarından daha yavaş gelişmeleri değil, onların sadece neleri nasıl yapabileceklerini tespit edebilmektir.

Down Sendromlu çocukların ihtiyaçları diğer çocukların ihtiyaçlarından farklı değildir. Çevrelerini keşfetmek, oynamak, öğrenmek, gülmek isterler. Downsendromlu çocukların karakterleri, yapıları birbirinden farklıdır. Sadece dış görünüşleri birbirine benzer. Nasıl ki birileri mavi, kahverengi, siyah gözlü, sarışın esmer veya kumral ise downsendromlu olmakta onun gibi bir şey… Erken müdahale ve eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, oyun grupları vb. Destekler ve özellikle okul hayatı çok önemlidir. Doğumdan itibaren erken dönemde başlayan uygun eğitim programları ile çeşitli başarılara ulaşabilmekte, kaynaştırma eğitimi alabilmekte, toplum içinde bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar kurabilmektedirler. Downsendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler; çekik-küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi ve ayak başparmağının diğer parmaklardan daha açık olması. Bu özelliklerin hepsine veya birkaçına aynı kişide rastlanabiliyor.Downsendromlu bebekler, istisnalar olmakla birlikte, yaşıtlarından daha yavaş büyüyorlar; aynı zamanda, zihinsel gelişimleri de geriden geliyor. Bu gerilik yaş ilerledikçe daha belirgin olarak gözüküyor. Ancak uygun eğitim programları ile downsendromlu çocuklar da pek çok başarıya imza atabiliyor ve kendilerine toplum içinde anlamlı bir hayat kurabiliyorlar. Bunu sağlamanın tek yolu ise düzenli bir eğitim programından geçiyor. Eskiden ‘okuyamaz bile’ denilen downsendromlu bireyler artık lise hatta üniversite bitirebiliyor, ikinci bir dil öğrenebiliyor, çalışabiliyor, bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar sürebiliyorlar.Ancak bunun için downsendromlu bir bebeğin eğitimine 0-2 ay itibariyle başlanması son derece büyük bir önem taşıyor. Bu eğitim, raporu bulunan downsendromlu bebeklere Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Rehabilitasyon Merkezleri’nde ücretsiz olarak veriliyor. Ücretsiz eğitimden yararlanmak için bebeğin tanı sonucu ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu hastanelerden birinden engel derecesi ve durumunu bildiren bir rapor alınması ve bu raporla birlikte ikamet edilen bölgedeki Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)’nden rapor çıkartılması gerekiyor.

Zihinsel engelli olmak, duygusal engelli olmak anlamına gelmiyor. Down sendromlu bebekler de tıpkı diğer bebekler gibi beslenme, temizlenme, sevilme ihtiyacı duyan, acıkınca ya da sıkılınca ağlayan, kızan, küsen, inadı tutan, gülen, geceleri anne babasını uyutmayan bebekler. Downsendromlu gençler de -diğer yaşıtları gibi- cinsel kimlikleri bulunan, ergenlik bunalımı yaşayan, âşık olan, kalbi kırılan, kardeşleriyle kavga eden, bangır bangır müzik dinleyen, dans eden gençler. Onlar da, tıpkı diğer gençler gibi tüm… Duyguları yaşıyorlar. Ve bizlerden anlayış bekliyorlar… Farklılıklarını tıpkı bir saç ya da göz rengi farkıymış gibi normal kabul etmemizi ve onları aramıza kabul etmemizi Sadece genetik yapılarından dolayı bizden farklı olan yürekleri sevgi dolu, yalan riya nedir bilmeyen insani değeri yüksek, karşılıksız sevgi dolu yürekleriyle +1 kromozom fazlası olan, Downsendromlu bireylere ve değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum."

UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel BşkYrd ve Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut Işığı Derneği Başkanı.

