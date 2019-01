Bülent Ertekin

Aşağıda okuyacağınız yazı bir dünya devinin Apple kurucu ortağı ve CEO'su, 56 yaşında ölen Steve JOBS'ın son yazısı...

56 yaşına kadar hayatta kazandığı her şeyi müspet ve menfi manada yaşamış.

Hepside doğru ve hakikat.

Okuyunca;



"Ne kadarda doğru söylemiş. İşte bu, işte bu yaaa. Evet hakikat bu...Hayat bu...Yaşam bu"



diyeceksiniz. Lakin birde nihai sonuç var.

Ve nihai sonuç ölüm...

İnna lillah ve inna ileyhi raciun.



Yazıların hepsi doğru.

Eksik ise...

Sadece ve sadece İMAN!!!



Ne güzel olurdu son nefesinde

EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU

diyebilseydi.

Ne bilebiliriz ki?

Belki...

İşte o yazı

Buyrun...

.....



İş hayatında,

Büyük başarılara ulaştım.

Kimilerinin gözünde;

Hayatım başarının timsali;

Fakat işin dışında;

Çok az neşem oldu benim.

İşin sonunda;

Zenginliğim ve,

Alışmış olduğum hayatın,

Bana getirdiği tek gerçeklik;

Ölümle yüzleştiğim şu anda,

Yatağımda uzanıp,

Hayatımı gözlerimde canlandırırken;

Fark ettim ki;

Gururlandığım şöhretim ve servetim;

Ölümün karşısında ne kadar da manasızmış.

Arabayı kullanmak için;

Size para kazandırması için;

Birilerini işe alabilirsiniz.

Ancak;

Hastalığınızı taşıması için,

Kimseyi işe alamıyorsunuz.

Kaybedilen maddi şeyler bulunabilir veya yerine başkası konur;

Fakat;

Kaybedildiğinde bulunamayacak veya,

Yeri dolmayacak tek şey var;

O da “Hayat.”

Şu an;

Hayatınızın hangi sahnesinde olursanız olun;

Zaman ile;

O sahne perdesinin kapanması ile yüzleşeceksiniz.

Tavsiyem;

Ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza;

Çok kıymet verin ve sevin.

Kendinize iyi davranın ve insanlara değer verin.

Yaşlandıkça ve ümit ediyorum akıllandıkça; Fark ediyorsunuz ki;

300 dolarlık saat de,

30 dolarlık saat de;

Aynı zamanı söylüyor.

İç huzurun bu tarz şeylerle elde edilmediğini, Anlıyorsunuz.

İster first class, ister ekonomi uçun;

Bilin ki, o uçak düşerse sizde düşeceksiniz.

O yüzden umut ederim ki;

Şunu anlarsınız;

Kahkaha attığınız;

Sohbet ettiğiniz;

Şarkılar söylediğiniz;

Kuzeyden-Güneyden;

Doğudan-Batıdan;

Cennetten ve Dünyadan;

Konuştuğunuz ahbaplarınız,

Dostlarınız,

Eski arkadaşlarınız,

Anneniz,

Babanız,

Erkek kardeşiniz,

Kız kardeşiniz varsa;

Bilin ki gerçek mutluluk;

Onlarmış...

Çocuklarınızı zengin olması için eğitmeyin; onları mutlu olmaları için eğitin.

Böylelikle büyüdüklerinde;

Her şeyin fiyatını değil, değerini bilirler.

Yemeğinizi ilacınız gibi yiyin;

Aksi halde ilacı yemek yerine yersiniz.

Sizi seven kişi, sizi asla bırakmayacaktır.

Bırakmak için yüzlerce neden saysa da;

Mutlaka sizde kalmak için sebep bulacaktır.

Bilin ki;

İnsan ile insan olabilmek arasında,Çok büyük fark var ve,

Bunu anlayan çok az insan var.

Doğduğunuzda sevildiniz ve;

Ölürken de sevileceksiniz.

Bu arada kalan zamanı başarmak zorundasınız.

Hayattaki en iyi altı doktor;

Güneş ışığı;

Dinlenmek;

Egzersiz yapmak;

Sağlıklı yemek;

Kendine güven ve;

Arkadaşlar.

Bunları hayatınızın her evresinde muhafaza edin ve;

Sağlıklı bir ömrün tadını çıkarın.



Ne dersiniz.

Sizcede eksik bir şeyler var değilmi?

Evet. O da İMAN!!!







Selam ve dua ile.