HER ÜRÜNÜ MEVSİMİNDE TÜKETELİM !!

Ebru Oğuzhan Yeter

Yerel Tohumlar üzerine çok şey yazdık, söyledik ve yerel tohumları yaşatmak için hiç bıkmadan mücadele etmeye devam ediyoruz.

Beş yıldır devam eden tohum takas etkinlikleri beş yılın sonunda bize yetmemeye başladı. Daha çok üreticiye ulaşmalı, daha çok yerel tohumun yaşaması için mücadele etmeli, daha çok yerel ürün yetişirken, sağlıklı ürünlerin daha çok insana ulaşması için çaba göstermeliydik.

Bunun ilk adımını atmış olduk. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarla, çok sayıda insana ulaştık, onlarca çeşit yerli tohumun yaşatılmasına, çoğalmasına aracı olduk.

Üreticilerimizin sadece yerel tohum ürünü yetiştirmesi yeterli değildi, üretim aşamasında doğal ilaçlama, ve doğal gübre kullanımına da önem vermeleri gerekiyordu, bunu sağladık.

Üreticilerimiz, Pazara getirdikleri ürünleri kendileri de tüketiyor. Çocuklarına ayrı bir bostan, tüketiciye ayrı bir bostan şeklinde bir ayrım yapmıyorlar.

Bu aşamalara gelmek kolay olmadı. En büyük sorunu güven konusunda yaşadık. Onların bizim projemize inanmaları, bizim de onların doğru üretim yaptıklarına güvenmemiz gerekiyordu.

Yaşadığımız bazı deneyimlerle bunu başarabildiğimiz üreticilerimizle yolumuza devam ettik ve bu günlere kadar geldik.

Her tohum toprağına özeldir tecrübesinden yola çıkarak, tohumlarımızın kendi bölgemizde üretilip çoğalmasına özen gösterdik. Derneğimizde küçük bir ‘TOHUM BANKACIĞI’’ oluşturduk. Her üreticimiz için tohum ve ürün istatistiği tutmaya başladık. Düzenli olarak köy ziyaretlerini yaptık ve her Cuma günü, köylü pazarında ki nöbetlerimizi aksatmadan devam ettirdik.

Bu sene her ay iki kez yapılacak olan Yerel tohum ürün satış günlerinde ki amacımız daha çok insanın sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak, üreticilerin de bu talebe göre daha çok yerel tohum üretimi yapmalarının yolunu açmaktır.

14 Temmuz 2018 günü yapmış olduğumuz etkinlikte Belediye başkanımızın, Ziraat Odası ve ilçe Tarım Müdürlüğü’nün de katılımlarıyla, önemli bir günün sınavını vermiş olduk.

Etkinlikte ki konuşmamda şöyle dedim;

‘’Bugün burada sadece mevsiminde yetişen ürünleri göreceksiniz. Bazı ürün çeşitleri az ya da hiç olmaya bilir. Zamanı geldikçe hepsini bu masalarda bulacaksınız, vazgeçemediğimiz domates ise yok denecek kadar az. Çünkü bu sene üreticilerimiz ülkemizin her yerinde tuta hastalığı yüzünden ürün alamadılar, ya da çok az alabildiler. Tuta hastalığı, hibrit tohumlarla birlikte ülkemize girmiş olup, tıpkı içimizde ki işbirlikçiler gibi ürünlerimizi yiyip bitirmektedir.

Tuta ile mücadele konusunda Fethiye ziraat odasında geçtiğimiz haftalarda yapılan bilgilendirme ve eğitim toplantısında biz dernek olarak en az on kişi katılırken, katılan üretici sayısı yetersizdi. Bunun çözülmesi gerekiyor, her yıl bu kadar çok maddi manevi zarar veren bu hastalıkla mücadele yollarının üreticilere tek tek anlatılması bu konuda daha etkili uygulamalar yapılması, gerekli önlemlerin alınması gerekir.’’

Her ürünü mevsiminde tüketmemiz gerektiğini bir kez daha vurgularken, etkinliğe gelenler buldukları yerel tohum ürünlerini aldılar.

Biz bu aşamaya gelene kadar, tohumlar toprakla buluştuktan sonra ve fide aşamasında da üretici ziyaretlerimizi düzenli olarak yaptık.

Gönüllü Ziraat Mühendisimizin desteği ile üreticilerimizin sorunlarını yerinde dinleyerek birlikte çözüm yolları aradık. Kısaca yerel tohumların, tohumdan toprağa, topraktan pazara ve pazardan tüketicilere ulaşmasına kadar geçen her aşamasında yer aldık.

14 Temmuz’da 10 üreticimiz ile bir ilki başardık. Üreticilerin yeni tüketicilerle buluşmasını, sağladık. Öncesinde yaptığımız bağlantılarla, otel, restaurant, kafe gibi kuruluşların toplu alışveriş yapmalarını sağladık. Eşe dosta, nazımız geçen herkese telefon ettik, duyurularla, davetlerle çok sayıda insana ulaştık.

Yetti mi elbette hayır…

Hiç bir sonuç bizi bu mücadeleden koparamaz.

Bir gün önce Cuma pazarında satış yapan, yorulan üreticilerimiz ertesi gün söz verdikleri gibi sabahın erken saatlerinde yerlerini aldılar. Akşamdan hazırlıkları tamamlanan satış çadırlarına hep birlikte ürünleri yerleştirdik. Yeni önlüklerini, yaka kartlarını, masa örtülerini heyecanla taktılar. Fethiye’nin en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde, hiçbir şeyden şikayet etmeden, emek verdikleri ürünleri masalarına yerleştirdiler.

Dizlerinden ameliyat olan üreticimiz bile söz verdiği için oradaydı. Oğluyla, kızıyla, yaşlı annesiyle birlikte gelen üreticilerimizin heyecanı ve güler yüzleri bize cesaret verdi. Etkinliğe hem getirdikleri ürünlerle, hem oyunlarıyla renk kattılar. Oldukları gibi, tüm doğallıklarıyla herkesin yüreğine taht kurdular. Sonuçtan hepsi çok memnundu, kalan ürünleri için üzüldüğümüzde bizi onlar teselli ettiler.

‘’ Sayenizde atalarımızın bıraktığı tohumların değerini daha iyi anladık, toprağımızın kıymetini bildik, kendi yediğimiz ürünü satmanın önemini anladık ‘’ demeleri bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi.

Daha önce de, dile getirdiğimiz gibi, insanlar sağlıklarını kaybedince ya da yakınlarından biri hasta olunca sağlıklı ürünler aramaya başlıyor.

Tam bağımsızlık temelinde bu çalışma bizim için bir milli mücadeledir. Bir gün herkesin bu çalışmanın önemini anlayacağını ancak, bunu anladıkları günde bir çok şey için geç olmamasını diliyoruz.

Başta üreticilerimiz olmak üzere, Fethiye Belediyesine, Zabıta Müdürlüğüne, Ziraat Odasına, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne, ve derneğimizin değerli yönetim kurulu ve üyelerine, emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Köylerimizin yok olmaması için, köylülüğün bitmemesi için, topraklarımızın sahipsiz kalmaması için yine en büyük görev biz tüketicilere düşmektedir.

Hadi herkes elini taşın altına koysun !!