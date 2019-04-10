Hercai Dizisine Uluslararası İlgi Artıyor

Türk dizilerinin son 10 yılda gösterdiği uluslararası başarılara bir yenisi daha eklendi. Dizi ihracatında dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin son dönemde çıkardığı başarılı televizyon yapımları arasında gösterilen Hercai dizisi, Cannes’da gerçekleştirilen fuarda büyük ilgi gördü.

Dünya dizi ihracatında son 10 yılda gösterdiği çıkışla önemli bir konuma yükselen Türkiye, günümüzdeki başarılı yapımlarıyla da bu yükselen grafiği devam ettirme yolunda ilerliyor. Çekim kalitesi ve sanatsal değerlerinin yanında başarılı oyunculuklarıyla da göz dolduran diziler, dünyanın dört bir yanından ilgi ile takip ediliyor. Etkileyici senaryolarıyla da dikkat çeken diziler, Güney Amerika ülkelerinden komşularımıza kadar birçok ülkeye satılarak büyük bir ilgi görüyor.

Hercai Fuarda Yoğun İlgi Gördü

Yayın hayatına bu sezon başlayan ve henüz dört bölümle geniş bir hayran kitlesine kavuşan Hercai dizisi, Cannes’da gerçekleştirilen Mip Format Fuarı’nda uluslararası televizyonlardan yoğun ilgi gördü. Televizyon endüstrisinin en önemli format ve drama (dizi) fuarı olarak bilinen Mip Format Fuarı’nın daha ilk gününde Hercai dizisinin Romanya televizyonlarından yayınlanması için imzalar atıldı. Mia Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Hercai dizisi şu ana kadar yayınlanmış olan ve bundan sonra yayınlanacak olan tüm bölümleriyle Romanyalı diziseverler tarafından da ilgiyle takip edilecek.

Her hafta Cuma günü yayınlanarak hayranlarını ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin başrolünde; Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Gülçin Santırcıoğulları yer alıyor. Mardin’in Midyat ilçesindeki doğal güzellikler içinde çekilen dizide, Midyat’ın en güçlü ailelerinden olarak gösterilen Şadoğulları’nın torunlarından biri olan “Reyyan” ile yıllar önce anne babasını öldürenlerden intikam almak isteyen “Miran”ınimkansız aşkı konu olarak işleniyor.

ATV Dizilerine Yoğun İlgi

Öte yandan ATV ekranlarının sevilen dizileri “Sen Anlat Karadeniz” ve “Aşk ve Mavi” dizileri de geçtiğimiz aylarda yapılan uluslararası anlaşmalar neticesinde Romanya’ya satılmıştı. “Sen Anlat Karadeniz”in 2 Eylül tarihinde Romanya’da yayın hayatına başlayacağı belirtildi. Türk dizilerine yoğun ilginin olduğunu bilinen ülkelerden biri olan Romanya, böylelikle televizyonlarından 3 farklı Türk dizisi yayınlayan sayılı ülkeler arasındaki yerini aldı.