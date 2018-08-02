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HERKES BİLSİN Kİ, TÜRKİYE BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR

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Önder Kahveci

Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız bir hukuk devletidir. Hiç kimse, hiçbir güç Devletimizin bağımsızlığına halel getirecek şekilde içişlerine müdahale edemez. Çok şükür ki, okyanus ötesinden gelen tehditlere baş eğmeyecek, müdahale ve yaptırımlarla yıkılmayacak kadar büyük ve köklü bir devlet geleneğimiz var.

Elbette ABD’nin bu tutumu ve bakanlarımıza karşı uyguladığı yaptırımlar bir rahibe sahip çıkma refleksinin ötesinde, ülkemize karşı girişilen emperyalist saldırıların bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bundan önce defalarca olduğu gibi bugün de bir sömürge devleti olmadığını dost düşman herkese gösterecektir.

Bakanlarımıza uygulanan bu yaptırımlar, mütekabiliyet esasına göre karşılık bulmalı, Devletimiz, bizlere parmak sallama, talimat verme cüretini gösteren ABD’ye haddini bildirmelidir.  

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